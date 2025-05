VEJA LISTA

Sobe para 19 o número de municípios em situação de emergência na Bahia

Cidades enfrentam fortes chuvas desde o final de semana

Chuva forte

Em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, as fortes chuvas do último sábado (3) invadiram mais de 400 casas e deixaram 150 pessoas desalojadas. Por conta do alto acumulo de precipitação, o rio Subaé transbordou e atingiu ao menos 80 famílias que moram no entorno do rio. Dez bombeiros militares, com o apoio de duas viaturas e um bote inflável, seguem atuando ao lado da Defesa Civil Municipal nas ocorrências relacionadas à chuva.>