ALERTA

Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia

Salvador foi a cidade do Brasil que registrou o maior volume de chuva na terça-feira (6). Foram 66 milímetros (mm) identificados na estação meteorológica de Ondina, segundo o ranking divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital baiana e outras 42 cidades do estado estão sob alerta laranja de acumulado de chuva , de acordo com o instituto. >

Alerta laranja

O Inmet alerta que os baianos estejam em alerta para movimentações nas encostas e, em casos de emergência, entrem em contato com a Defesa Civil (199, em Salvador) e o Corpo de Bombeiros (193). São esperados, para as áreas sob alerta laranja, chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Mais de 20 municípios registram ocorrência por conta das chuvas na Bahia durante o feriadão do Dia do Trabalhador (1º de maio).>