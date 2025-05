SERVIÇO

Abastecimento de água é reduzido em áreas de Salvador e RMS após fortes chuvas

Embasa comunicou que redução ocorre de forma temporária

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2025 às 12:08

Fornecimento de água vai ser reduzido Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

As chuvas que persistem em Salvador e Região Metropolitana (RMS) nos últimos dias vão afetar o abastecimento de água em diferentes áreas. De acordo com a Embasa, o fornecimento ocorre de maneira reduzida nesta terça-feira (6) por conta da alteração na qualidade da captação da água bruta, problema que é resultado do alto volume de precipitação. >

Por isso, assim como toda Salvador, as cidades de Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e as ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos terão abastecimento em menor volume. Em nota, a Embasa justificou que a redução temporária da oferta é necessária para garantir que a água distribuída permaneça dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pela Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde. >

“Devido às condições do manancial, foi necessário diminuir o volume da água distribuída, por isso é ainda mais fundamental que os moradores das áreas afetadas usem com economia a água armazenada nos reservatórios domiciliares”, informa Joana Rolemberg, diretora de Operação da Embasa na Região Metropolitana de Salvador (RMS). >

A diretora explica que chuvas intensas podem ocasionar mudanças temporárias na qualidade da água captada pela empresa, já que os grandes volumes pluviométricos arrastam terra, sedimentos, minerais e matéria orgânica, como folhas e galhos, de toda a bacia até o rio, modificando a composição da água. >