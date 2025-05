FRENTE FRIA

Capital permanece em atenção para chuvas e registra 170 ocorrências

Maiores acumulados de chuva na última hora foram em Ondina, Periperi, Pituaçu, Cabula, Stiep, Federação e Boca do Rio

Tharsila Prates

Publicado em 2 de maio de 2025 às 19:59

Chuva em Salvador nesta sexta (2) Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou ao menos 170 ocorrências por conta das chuvas, até as 19h40 desta sexta-feira (2). O maior volume - 49 - são de ameaças de deslizamento de terra, seguido de ameaças de desabamento (42) e deslizamentos de terra (34).>

Seis árvores caíram na cidade, incluindo o caso na Rua Pacífico Pereira, em frente ao Vieirinha (parte do Colégio Antônio Vieira), no bairro do Garcia. Uma árvore caiu e interditou parcialmente a área central de embarque e desembarque da unidade escolar, além de bloquear em parte o tráfego na via. O incidente aconteceu em um momento sem circulação de pessoas, e ninguém se feriu.>

De acordo com a Codesal, em boletim divulgado na noite desta sexta, os maiores acumulados de chuva na última hora foram em Ondina, Periperi, Pituaçu, Cabula, Stiep, Federação e Boca do Rio, onde choveu acima de 40 milímetros.>

Em 24 horas, Salvador registrou acumulados de chuvas que ultrapassaram 100 milímetros, acompanhadas de intensas rajadas de vento de até 60,5 km/h, segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Codesal.>

A previsão para este sábado (3) é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia.>

No domingo (4), o dia será de menos chuva, e a previsão é de céu parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.>

Monitoramento>

Nesta sexta (2), a vice-prefeita Ana Paula Matos esteve na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Avenida Bonocô, para acompanhar o monitoramento das chuvas intensas que atingem Salvador. Ao lado do diretor-geral Sosthenes Macêdo e de outros gestores municipais, Ana Paula comentou sobre o trabalho das equipes da prefeitura.>

Vice-prefeita e diretor da Codesal em sala de monitoramento Crédito: Adam Vidal/ Secom PMS

“Estamos em nível de atenção, com todas as equipes da Defesa Civil mobilizadas e atuando 24 horas por dia para responder com agilidade e preservar vidas. A prioridade da nossa gestão é garantir a segurança da população, especialmente das pessoas que vivem em áreas de risco”, destacou Ana Paula.>