MAIO CHUVOSO

Bahia: 16 cidades estão em situação de emergência por conta das chuvas

Bombeiros resgataram um idoso ilhado na própria casa em Aratuba, na Ilha de Itaparica

Tharsila Prates

Publicado em 6 de maio de 2025 às 21:55

Lona é colocada em Candeias, onde nove casas foram interditadas Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Candeias

Até esta terça-feira (6), já são 16 municípios com decreto de situação de emergência vigente na Bahia, incluindo o município de Pau Brasil. >

Entre os dias 28 de abril e 5 de maio, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) realizou operações emergenciais nos municípios de Nazaré, Camacan, Camamu, Simões Filho e Santo Amaro. Foram distribuídos 500 kits de higiene pessoal, 400 colchões, 400 cobertores, 100 lençóis, 300 cestas de alimentos e 10.400 m² de lonas plásticas para cobertura e proteção de encostas. Os municípios de Camacan, Santo Amaro e Pau Brasil estão com decretos de emergência vigentes.>

Em Santo Amaro, que já havia recebido suprimentos no fim de semana, uma nova remessa de ajuda estava programada para esta terça (6), com 2.400 m² de lonas plásticas, 70 colchões, 70 lençóis, 70 cobertores, 200 kits de higiene pessoal e 100 cestas de alimentos, informou o governo do estado. Para os municípios de Catu e Pojuca, estão disponíveis para retirada 4.800 m² de lonas plásticas.>

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) atua de prontidão em Salvador e no interior do estado. Na região de Aratuba, na Ilha de Itaparica, um idoso foi resgatado por bombeiros do 5º Grupamento (Valença) após ficar ilhado em sua residência devido ao transbordamento do Rio Sonrisal.>

Em Camaçari, dois homens foram retirados de uma área de risco na comunidade Pássaro Preto por equipes do 10º Grupamento, que também prestaram orientações sobre os cuidados em períodos de chuva intensa.>

Em Simões Filho, bombeiros do 14º Grupamento (Madre de Deus) realizaram inspeções em imóveis localizados na Avenida Washington Luís após um deslizamento de terra. Já em Santo Amaro, dez bombeiros militares, com o apoio de duas viaturas e um bote inflável, seguem atuando ao lado da Defesa Civil Municipal nas ocorrências relacionadas à chuva.>

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) registrou seis ocorrências em rodovias estaduais desde o dia 2 de maio. Do total, quatro trechos já tiveram o tráfego totalmente restabelecido, um segue com trânsito em meia pista e um ponto permanece interditado. As ações contam com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura.>

Tráfego interrompido>

BA-529: Barra do Jacuípe – Monte Gordo: As fortes chuvas desta terça-feira (6) provocaram o transbordamento de um riacho no Km 2 da BA-529, entre Barra do Jacuípe e Monte Gordo, interrompendo o tráfego no trecho. A Seinfra realizou inspeção, e as intervenções necessárias serão iniciadas até o final da semana.>

Tráfego parcialmente liberado>

BA-393: Heliópolis – Divisa entre Bahia e Sergipe: Uma erosão causada pelas chuvas da segunda-feira (5) danificou o bordo da pista na saída de Heliópolis. O tráfego está em meia pista, e a empresa responsável pela obra foi acionada para realizar os reparos.>

Tráfego normal com sinalização ou atenção>

BA-001: Bom Despacho – São Roque do Paraguaçu – Nazaré: Rompimento de aterro no Km 48. A empresa foi acionada para os reparos, e o tráfego está normal, com atenção redobrada.>

BA-513: Santo Amaro – Cachoeira: Deslizamento de terra registrado no dia 5. Reparos serão iniciados com a melhora das condições climáticas.>

BA-001: Nazaré – Ponte do Funil: Rompimento de bueiro no Km 41. Equipe atua no local, com sinalização e tráfego liberado.>