TRANSTORNO

Deslizamento de terra bloqueia trecho da BR-110 por quatro horas

Motoristas foram impedidos de trafegar na segunda-feira (5)

O trecho da BR-110 que liga as cidades de São Sebastião do Passé e Catu ficou bloqueado durante quatro horas durante a tarde de segunda-feira (6). As fortes chuvas que atingem a região provocaram um deslizamento de terra que impediu o tráfego na via. >