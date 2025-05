RISCO

28 cidades baianas seguem sob alerta laranja de acumulado de chuva; veja quais

Aviso foi emitido pelo Inmet nesta segunda-feira (5)

As regiões afetadas são a Região Metropolitana de Salvador, nordeste e centro norte do estado. Apesar de Salvador não integrar a lista do Inmet, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para o risco alto de deslizamentos em áreas da capital. Em alguns bairros, choveu mais do que 100 milímetros (mm) em 72 horas. >