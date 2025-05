CHUVA

Cemaden alerta para risco alto de deslizamentos em Salvador; veja

Boletim foi divulgado pelo órgão nesta segunda-feira (5)

Um boletim divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta segunda-feira (5), alerta para o risco alto de deslizamentos em áreas de Salvador devido aos altos acumulados de chuva. O órgão ressalta que choveu mais do que 100 milímetros (mm) em 72 horas em algumas localidades da cidade. >

É o caso de Barro Duro (281 mm), Mirante de Periperi (202 mm), Águas Claras (199 mm) e Ilha de Bom Jesus dos Passos (193 mm), de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A previsão para esta segunda (5) e terça-feira (6), a previsão é de céu nublado com ocorrência de chuvas fracas a moderadas, em decorrência da influência de um sistema de baixa pressão. >

Ocorrências

Entre as 6h e 9h desta segunda-feira (5), a Defesa Civil de Salvador registrou 28 ocorrências por conta das chuvas - a média é de nove chamados por hora. As principais emergências estão relacionadas a ameaça de desabamento (9), ameaça de deslizamento (6) e deslizamento de terra (5). >

As regiões Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cabula/Tancredo Neves e Pau da Lima foram as que mais registraram chamados, de acordo com o boletim da Codesal. >