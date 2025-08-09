COLISÃO

Acidente com romeiros deixa motorista em estado grave no oeste da Bahia

Carro colidiu na traseira do ônibus em Correntina

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:45

Acidente com romeiros no oeste da Bahia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um carro e um ônibus se envolveram em um acidente na noite de quinta-feira (7), na BR-349, em Correntina, no oeste da Bahia. O veículo maior transportava romeiros que retornavam da Romaria de Bom Jesus da Lapa, na mesma região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 1100, por volta das 20h. O veículo menor, modelo HB20, colidiu na traseira do ônibus.

O condutor do HB20, que não teve a identidade revelada, ficou gravemente ferido. Não há informações sobre o quadro de saúde dele. Os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos. Os romeiros são de Minas Gerais.

Família que voltava de velório morre em acidente grave no oeste da Bahia

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-135, no povoado de Caraíbas, em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. As vítimas voltavam de um velório quando a colisão ocorreu.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu na noite de quarta-feira (6). Dois veículos de pequeno porte colidiram no Km 51. Os quatro ocupantes de um deles morreram no local. O motorista do outro carro sofreu escoriações leves.