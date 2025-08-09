Acesse sua conta
Mulher morre atropelada em acidente na BR-324

Vítima ainda não foi identificada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:03

BR não teve registros de congestionamento nesta quinta, segundo a PRF
BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma mulher morreu atropelada em uma acidente na cidade de Candeias, na Grande Salvador, na manhã deste sábado (9). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, uma equipe da corporação encontrou o corpo na BR-324, no km 598. A vítima não foi identificada até o momento. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Uma equipe da PRF está no local realizando os procedimentos de praxe, aguardando a chegada da Equipe do Departamento Técnico da Polícia Civil (DPT).

