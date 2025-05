CHUVAS

Árvores caem, escadaria desaba e seis famílias ficam desabrigadas em Simões Filho

Cidade registrou 300 milímetros de chuva neste mês

A Avenida Washington Luís fica em uma das regiões consideradas de risco em época de chuva. “Na Avenida Washington Luís, nesse período de chuva, a gente teve uma característica de uma ventania considerável. Nós tivemos um acumulado de ocorrências de árvores que caíram”, disse o secretário de Infraestrutura do município, Gabriel Marques, em entrevista à TV Bahia. A via é interditada. Situação deve ser normalizada até o final da tarde.>

No local, duas árvores caíram e uma escadaria desabou. Ao todo, seis famílias estão desabrigadas. “Uma das árvores centenárias caiu e nós acolhemos seis famílias. A equipe do social já acolheu essas famílias. Já retiramos, junto com a Defesa Civil e a equipe do Corpo de Bombeiros, de suas casas”, complementou. Ainda segundo Gabriel Marques, essas famílias receberão um auxílio emergencial por tempo indeterminado. Ninguém ficou ferido. >