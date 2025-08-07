LITORAL

Jovem percorre 1,5 mil km vendendo chocolate na praia para realizar sonho com a Cacau Show; entenda

Tarso Duc, 23 anos, chamou a atenção de banhistas e moradores em Morro de São Paulo que compartilharam a história

Tharsila Prates

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:30

Tarso Duc Crédito: Acervo pessoal

Já se vão mais de 1,5 mil quilômetros percorridos, seja de carona, ônibus ou barco, desde a saída em março de São Luís, no Maranhão, até Salvador. Da capital baiana, pegou um ônibus até Valença e, depois, a lancha para Morro de São Paulo, onde fica até o final desta semana. O objetivo do jovem Jacinto Tarso, 23 anos, ou Tarso Duc, como gosta de ser chamado, é ser notado pela Cacau Show.

A ideia dele é criar tendência: incentivar o consumo de chocolate nas praias brasileiras. “O público que consome chocolate vai à praia e quer um doce de qualidade. Resolvi olhar esse mercado”, explica ele, que é natural de Santa Luzia do Paruá, a 400 quilômetros da capital maranhense.

Hoje, chocolate não está entre as comidas que os brasileiros costumam consumir quando vão à praia. São mais comuns itens como queijo coalho e acarajé, em Salvador, milho e biscoito de polvilho, no Rio de Janeiro, entre outros quitutes como picolé e sanduíche natural.

Essa não é a primeira vez que Tarso tenta emplacar novos comportamentos ou preencher uma lacuna para o consumidor em plena praia. Em 2023, ele começou o empreendimento com biscoitos, também de uma marca famosa. O boato correu, com a ajuda óbvia das redes sociais, e ele foi convidado pela empresa a conhecer os executivos e a fábrica em São Paulo. Almoçou com eles e até pôde apresentar um plano de negócios, que acabou não vingando.

Agora, partiu para o chocolate. Ele conta que foi bem recebido em Morro de São Paulo e até já se encontrou com o secretário de Turismo da Prefeitura de Cairu, Claudio Brito, e com a equipe dele. Uma dessas pessoas foi a jornalista Leilla Carolline.

A viagem de Tarso Duc pelo litoral brasileiro 1 de 6

Ela conta que Tarso parou na mesa em que o grupo almoçava, e a emocionou com a história: “Me tocou a ousadia, a forma como ele chega contando como está vivendo, acampando nos lugares… e todo mundo compra o chocolate se colocando nesse lugar de empreendedor. Um jovem visionário”, diz Leilla.

Tarso conseguiu vender R$ 390 em chocolates só para esse grupo. “É incrível um rapaz tão jovem vivendo um sonho, desbravando um lugar que não conhece, com pessoas que nunca viu. Ele vai para onde o coração manda e de acordo com o público de turismo”, complementa Leilla.

Nem sempre o lucro vem, e Tarso precisa da ajuda de amigos e seguidores, como aconteceu em Maceió (AL), onde até adoeceu. De Morro de São Paulo, ele pretende seguir para Caraíva, ainda na Bahia, e depois para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. O plano é chegar a Balneário Camboriú no final de novembro.