Flipelô tem transporte gratuito e esquema especial de trânsito em Salvador; confira

Millena Marques
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:50
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial para a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que começou na última quarta-feira (6). Até o domingo (10), os agentes intensificarão a atuação, das 9h às 23h, efetuando o controle de tráfego de veículos, auxílio da travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular na Praça da Sé, no Largo Terreiro de Jesus e no Largo do Pelourinho.
Além disso, haverá interdição do tráfego de veículos, das 9h às 23h, no Largo do Pelourinho. Nesse período, barreiras móveis serão instaladas nas interseções do Largo do Pelourinho com a Rua do Tabuão e com a Rua Padre Agostinho Gomes e do Largo do Pelourinho com a Rua João de Deus.
A CCR Metrô, concessionária que opera o sistema metroviário de Salvador, irá oferecer transporte durante todos os dias de Flipelô. Vans credenciadas vão realizar o transporte gratuito dos visitantes entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho. Entre quinta-feira (7) e domingo (10), o transporte acontece das 9h às 22h.