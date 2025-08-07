SERVIÇO

Flipelô tem transporte gratuito e esquema especial de trânsito em Salvador; confira

Programação vai até o próximo domingo (10)

Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:50

Público contará com o serviço de vans credenciadas entre 6 e 10 de agosto Crédito: Divulgação

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial para a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que começou na última quarta-feira (6). Até o domingo (10), os agentes intensificarão a atuação, das 9h às 23h, efetuando o controle de tráfego de veículos, auxílio da travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular na Praça da Sé, no Largo Terreiro de Jesus e no Largo do Pelourinho.

Além disso, haverá interdição do tráfego de veículos, das 9h às 23h, no Largo do Pelourinho. Nesse período, barreiras móveis serão instaladas nas interseções do Largo do Pelourinho com a Rua do Tabuão e com a Rua Padre Agostinho Gomes e do Largo do Pelourinho com a Rua João de Deus.