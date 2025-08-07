Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flipelô tem transporte gratuito e esquema especial de trânsito em Salvador; confira

Programação vai até o próximo domingo (10)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:50

Público contará com o serviço de vans credenciadas entre 6 e 10 de agosto
Público contará com o serviço de vans credenciadas entre 6 e 10 de agosto Crédito: Divulgação

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial para a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que começou na última quarta-feira (6). Até o domingo (10), os agentes intensificarão a atuação, das 9h às 23h, efetuando o controle de tráfego de veículos, auxílio da travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular na Praça da Sé, no Largo Terreiro de Jesus e no Largo do Pelourinho.

Além disso, haverá interdição do tráfego de veículos, das 9h às 23h, no Largo do Pelourinho. Nesse período, barreiras móveis serão instaladas nas interseções do Largo do Pelourinho com a Rua do Tabuão e com a Rua Padre Agostinho Gomes e do Largo do Pelourinho com a Rua João de Deus.

A CCR Metrô, concessionária que opera o sistema metroviário de Salvador, irá oferecer transporte durante todos os dias de Flipelô. Vans credenciadas vão realizar o transporte gratuito dos visitantes entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho. Entre quinta-feira (7) e domingo (10), o transporte acontece das 9h às 22h.

Leia mais

Imagem - Subúrbio 360 abre inscrições para Show de Talentos em Salvador; saiba como participar

Subúrbio 360 abre inscrições para Show de Talentos em Salvador; saiba como participar

Imagem - Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 10,5 mil; confira

Bahia tem concursos públicos com salários de até R$ 10,5 mil; confira

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba

MPT apura irregularidades trabalhistas em condomínio de Guarajuba
Imagem - Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime

Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime

MAIS LIDAS

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
01

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
02

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas
03

Influenciadora que achava ter TDAH recebe diagnóstico de Alzheimer aos 48 anos; veja sintomas

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado