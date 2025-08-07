Comerciante é executado a tiros na frente de loja em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:45
Um comerciante identificado como Everaldo Ferreira da Silva, 62 anos, foi executado na frente do próprio comércio na cidade de Feira de Santana, na Bahia. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (6), na entrada do Tomba, quando a vítima estava descansando em uma calçada na frente do seu trabalho.
De acordo com informações iniciais, um veículo de modelo celta e de cor preta chegou ao local e um homem disparou diversas vezes contra ele. Sem conseguir se proteger, Everaldo acabou sendo atingido na região do abdômen e no braço. Por conta dos ferimentos, inclusive, ele morreu no local.
PM foi acionada para o caso
Procurada para responder sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime e explicou que foi acionada através da 65ª Companhia Independente (CIPM). Uma viatura foi deslocada para o local, onde os policiais encontraram a vítima já sem sinais vitais no chão. Por isso, a área foi isolada pelos agentes.
Após o isolamento, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para realização de perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana), que vai investigar o crime e já realiza diligências para esclarecer a motivação e autoria do crime.