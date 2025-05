TRAGÉDIA

Cinco pessoas morrem em acidente na BR-030; quatro são da mesma família

Batida aconteceu em trecho de Guanambi, no Centro Sul baiano

Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo dois automóveis na BR-030, em trecho da cidade de Guanambi, no Centro Sul da Bahia, na última segunda-feira (6). Quatro das vítimas são da mesma família. As informações são da prefeitura da cidade. >

De acordo com a gestão municipal, uma das pessoas ainda chegou a receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. A colisão os veículos, um Fox e um Voyage, foi frontal. As vítimas moravam em Palmas de Monte Alto, no Sudoeste da Bahia. >