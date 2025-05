EM LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Suspeito de estuprar madrasta e esfaquear pai é morto em confronto com a polícia

Caso aconteceu no Povoado Vila II, na zona rural da cidade

Um homem suspeito de estuprar a madrasta e esfaquear o pai em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi morto durante confronto com policiais militares na tarde de segunda-feira (5). Ele foi identificado como Daniel de Oliveira da Silva, de 28 anos.>

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 85ª Companhia Independente foram acionados com a informação de que um homem havia invadido uma casa na Rua Canudos para roubar e, ao encontrar o casal, tentou estuprar a mulher. Em seguida, o suspeito esfaqueou o casal. >

No local, a equipe foi recebida com tiros. Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido e socorrido para uma unidade hospitalar, onde não resistiu. O confronto aconteceu no Povoado Vila II, na zona rural de Luís Eduardo Magalhães. >