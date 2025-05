SALVADOR

Acesso à Concha Acústica é alterado por causa das obras do TCA

Mudança ocorre a partir do dia 16 de maio

A partir do dia 16 de maio, o acesso à Concha Acústica será modificado por causa das obras no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador. A informação foi confirmada pelo secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (5), após uma vistoria nas obras de ampliação. >

O acesso acontecerá exclusivamente pela ladeira da fonte. Além da mudança de entrada, o estacionamento do teatro será fechado. “É um transtorno, infelizmente, necessário para garantir o andamento da obra e o funcionamento pleno da Concha Acústica, que seguirá recebendo apresentações, mas com essa alteração de acesso”, disse o secretário. >

Fechada desde janeiro de 2023, a sala principal do Teatro Castro Alves (TCA) integra as obras do Complexo do Teatro Castro Alves que foram orçadas em R$ 260 milhões. As intervenções se encontram na terceira fase desde o ano passado, com um longo prazo de operação e entrega prevista para o primeiro semestre de 2026.>

O projeto da obra do Complexo do TCA prevê a requalificação integral da arquitetura e da gestão do equipamento, mantendo os valores estéticos e históricos da estrutura existente na proposta original de José Bina Fonyat Filho e Humberto Lemos Lopes. A promessa do governo é de que haverá requalificações na cenotécnica, iluminação, instalações, vestimentas cênicas, poltronas, revestimentos acústicos, reforço estrutural do urdimento e camarins.>