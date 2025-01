CONFIRA

TCA abre inscrições para cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica

Os cursos são destinados a pessoas com 15 anos ou mais, sem necessidade de conhecimento prévio

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 08:45

Curso vai tratar de música sinfônica Crédito: Fernando Gomes/Divulgação

O Teatro Castro Alves (TCA) está oferecendo cursos de iniciação à música sinfônica com aulas gratuitas, entre 17 de fevereiro e 5 de junho. Os cursos são destinados a pessoas com 15 anos ou mais, sem necessidade de conhecimento prévio, e têm o objetivo de introduzir os participantes à apreciação musical e à prática de instrumentos. As inscrições devem ser feitas até 9 de fevereiro, por meio de um formulário disponível no site https://www.ba.gov.br/tca/, e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

As aulas serão realizadas on-line, um formato que se consolidou durante a pandemia e permitiu maior alcance a alunos de diferentes regiões da Bahia e do Brasil. São oferecidos dois cursos: “A linguagem musical da orquestra sinfônica”, com Alexandre Loureiro, às segundas ou quartas, das 10h às 12h, e “História da Música: compositoras e compositores”, com Karina Seixas, às terças ou quintas, das 10h às 12h. Ambos os cursos terão professores da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba).

Em parceria com o Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), os cursos contarão com encontros semanais ao vivo pela plataforma Zoom. Cada curso terá duas salas por semana, atendendo um total de 320 alunos. Os participantes poderão se inscrever em apenas um dos cursos, e quem já participou anteriormente não poderá se inscrever novamente.

Após o fechamento das inscrições, os candidatos receberão um retorno por e-mail até o dia 14 de fevereiro e deverão confirmar o interesse. Depois, serão enviadas orientações para o acesso às aulas.

A LINGUAGEM MUSICAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA

Com Alexandre Loureiro

Turma 1: segundas-feiras, das 10h às 12h, de 17 de fevereiro a 05 de maio

Turma 2: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 19 de fevereiro a 15 de maio

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos

Com objetivo de introduzir o público leigo ao universo da música de concerto, o curso foca na apreciação de obras criadas para orquestra sinfônica e em seus instrumentos. São abordados os elementos da música, as características dos instrumentos de uma orquestra, o papel do maestro, os elementos e sinais básicos constitutivos de uma partitura musical, dentre outros temas, visando a audição musical consciente. O curso não objetiva a formação de músicos, mas também é de grande proveito para quem já o é ou deseja ser. O professor e violinista Alexandre Loureiro, bacharel em Música, possui larga vivência em música orquestral, tendo atuado durante muitos anos na OSBA.

HISTÓRIA DA MÚSICA: COMPOSITORAS E COMPOSITORES

Com Karina Seixas

Turma 1: quartas-feiras, das 10h às 12h, de 19 de fevereiro a 07 de maio

Turma 2: quintas-feiras, das 10h às 12h, de 20 de fevereiro a 05 de junho

80 vagas por turma (inscrição sujeita à lotação)

Pré-requisito: maiores de 15 anos