OPORTUNIDADE

Simm oferece vagas com salários de até R$ 2,4 mil em Salvador

Oportunidades são válidas para esta terça-feira (6)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece vagas de trabalho com salários de até R$ 2.455,70 para esta terça-feira (6). As oportunidades são para candidatos dos níveis médio e superior. >

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento. Para receber mais informações de emprego, acesse o link. >