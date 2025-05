EMPREGOS E SOLUÇÕES

Plataforma oferece mais de 500 vagas de empregos em Salvador

As oportunidades são voltadas para cargos técnicos e de liderança para a área da engenharia

Nilson Marinho

Publicado em 5 de maio de 2025 às 06:00

O aquecimento da construção civil e do mercado imobiliário ampliaram as oportunidades para engenheiros Crédito: Shutterstock

Há movimentação nos canteiros e também nos bastidores do mercado de trabalho.A plataforma de empregos Catho está com mais de 500 oportunidades abertas no setor de engenharia em Salvador, com vagas que vão de assistente de produção a gerente operacional, incluindo engenheiro mecânico e outros cargos técnicos e estratégicos. As oportunidades para a capital baiana surgem diante do aquecimento da construção civil e o mercado imobiliário na cidade. >

Juntos, esses setores foram responsáveis por 6.932 novas vagas formais em janeiro deste ano, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). >

As contratações disponíveis na Catho abrangem diferentes regimes, como CLT, PJ e temporário, e trazem pacotes variados de benefícios, que incluem vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, odontológica e seguro saúde, conforme a empresa contratante.>

A promessa é de um terreno fértil para quem quer retomar ou impulsionar a carreira, mas o caminho até a contratação exige mais do que um bom diploma.>

“Um currículo que chama a atenção dos recrutadores na plataforma deve ser claro, objetivo e personalizado para a vaga desejada. Informações essenciais como dados de contato atualizados, resumo profissional com principais competências, experiências relevantes (com resultados e realizações concretas) e formação acadêmica são indispensáveis. Palavras-chave relacionadas à área de atuação também ajudam o currículo a ser encontrado nos sistemas de busca”, orienta Tatianne Brito, coordenadora de Recursos Humanos da Catho.>

Apresentar informações atualizadas, um resumo profissional bem estruturado, experiências com resultados concretos e, acima de tudo, usar as palavras-chave certas também fazem parte do caminho rumo a contratação. Além disso, Tatianne explica ainda que é importante analisar a vaga, identificar termos técnicos e competências valorizadas, e incluí-los de forma natural ao longo do currículo.>

“Esses termos devem ser incorporados naturalmente no resumo profissional, nas experiências e nas habilidades, sem exageros ou repetições forçadas, para garantir que o currículo seja facilmente encontrado nos filtros de busca da plataforma. Além disso, é importante usar variações comuns dessas palavras-chave, por exemplo, ‘análise de dados’ e ‘data analysis’, e atualizar o currículo sempre que se candidatar a uma nova vaga, adaptando as palavras para cada oportunidade”, pontua.>

Em tempos de seleção digital, onde o primeiro crivo costuma ser um algoritmo, personalizar o currículo deixou de ser diferencial e virou necessidade. A recomendação da Catho é ajustar o conteúdo para cada vaga: modificar o resumo profissional, reorganizar experiências conforme a relevância para o cargo e adaptar o vocabulário ao da empresa que está contratando.>

“Hoje, vemos que os currículos mais bem-sucedidos são aqueles mais objetivos, que focam em resultados e utilizam linguagem simples e direta. Profissionais que conseguem destacar conquistas quantificáveis (como metas batidas, projetos liderados ou melhorias implementadas) se diferenciam. Além disso, profissionais que investem em atualização constante, através de cursos e certificações e destacam isso no currículo, tendem a ter mais visibilidade”, diz a coordenadora de Recursos Humanos.>

Para quem ultrapassa a etapa do currículo e chega à entrevista, Tatianne alerta: preparo é tudo. Segundo ela, o que mais elimina candidatos é a falta de conhecimento sobre a empresa ou a vaga. Também pesa negativamente quem não consegue explicar com clareza a própria trajetória ou adota uma postura arrogante.>

“Mesmo com um ótimo currículo, um candidato pode ser eliminado se demonstrar falta de preparo sobre a empresa ou a vaga, responder de forma vaga ou genérica, ou se mostrar arrogante ou desrespeitoso durante a entrevista. A falta de clareza ao falar sobre a própria trajetória e resultados, assim como dificuldades em se comunicar de maneira estruturada, também impactam negativamente”.>