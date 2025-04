SAIBA COMO SE CANDIDATAR

Bahia abre três mil vagas de emprego em 27 cidades do estado

Há oportunidade na capital e interior

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:19

‘Dia T’ oferta quase 3 mil vagas de emprego em diversas cidades baianas Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Cerca de três mil ofertas de emprego estão sendo ofertadas em 27 cidades baianas nesta quarta-feira (30). A oferta faz parte do 'Dia T - Dia dos Trabalhadores', do Governo do Estado. A iniciativa foi lançada na sede do SineBahia/Casa do Trabalhador, na Estação Pituaçu, com o objetivo de aproximar a população do mercado de trabalho e abrir oportunidades para diferentes perfis. >

Somente na capital baiana, estão sendo disponibilizadas 338 vagas, das quais 138 são exclusivas para pessoas com deficiência. Além das vagas de emprego, a ação também oferece serviços que fortalecem a empregabilidade, como qualificação profissional, orientação para entrevistas, apoio na elaboração de currículos e encaminhamentos para processos seletivos.>

As unidades do SineBahia nos municípios participantes seguem com os atendimentos ao longo do dia. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário apresentar documento de identidade com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.>

Os municípios contemplados são: Barreiras, Laje, Santo Antônio de Jesus, Valença, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Mucuri, Caravelas, Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Juazeiro, Irecê, Jacobina, Vitória da Conquista, Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mata de São João, Dias D’Ávila, Salvador, Ribeira do Pombal, Conceição de Jacuípe e Feira de Santana.>

“Conseguimos promover uma interação com mais de 20 empresas que estão oferecendo vagas de trabalho, tanto aqui na capital quanto no interior, no agro, no setor de tecnologia, recepção, serviços gerais. É um leque bem variado de ofertas. Hoje, na véspera do Dia do Trabalhador, celebramos com a oferta de oportunidades de emprego”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.>

Entre as empresas parceiras da ação estão Galvani Fertilizantes, Estaleiro Enseada, Germina Baixio, Aviva Empreendimentos, Hospital de Brotas e Mix Matheus.>