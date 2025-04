OPORTUNIDADE

Ação vai ofertar quase de 3 mil vagas de emprego na Bahia

As oportunidades de emprego contemplam diversas áreas profissionais e são para Salvador e outros 26 municípios

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 12:56

Ação vai ofertar quase de 3 mil vagas de emprego na Bahia Crédito: Ricardo Filho/Ascom Setre

Quem está na fila do emprego terá mais uma oportunidade. Na véspera do 1º de maio será realizado o 'Dia T - Dia dos Trabalhadores (as)', ação que ofertará quase 3 mil vagas de emprego em 27 municípios de diversos Territórios de Identidade do estado. Das 3 mil vagas, 338 são para Salvador, sendo 138 exclusivas para pessoas com deficiência. A ação acontece a partir das 7h no SineBahia Casa do Trabalhador, em Salvador (Pituaçu); e nas unidades da Rede SineBahia no interior do estado das cidades contempladas. >

As oportunidades de emprego contemplam diversas áreas profissionais e são para Salvador e outros 26 municípios. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Barreiras, Laje, Santo Antônio de Jesus, Valença, Jequié, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Mucuri, Caravelas, Porto Seguro, Eunápolis, Santa Cruz Cabrália, Juazeiro, Irecê, Jacobina, Vitória da Conquista, Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Maragojipe, Mata de São João, Dias D´Ávila, Salvador, Ribeira do Pombal, Conceição de Jacuípe e Feira de Santana. >

A iniciativa é do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através do SineBahia Casa do Trabalhador e Rede SineBahia. O titular da Setre, Augusto Vasconcelos, explicou que a Secretaria está empenhada em garantir o aumento da empregabilidade no estado, no 1º de Maio, Dia da Classe Trabalhadora. A ação contempla, ainda, uma série de atividades de qualificação profissional, orientação para entrevistas, construção de currículos, entre outras. >