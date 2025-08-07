Acesse sua conta
Suspeito de matar idoso com golpes de machado é preso em cidade baiana

Homem já havia sido condenado por matar uma mulher, esquarteja-la e enterra-la dentro de uma lata, em 2011

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:03

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem, de 54 anos, foi preso nesta quinta-feira (7), no bairro Santa Rita, em Poções, no Sudoeste baiano. Ele é suspeito de participação no assassinato do idoso Cidelsino Graciliano dos Santos, de 76 anos, ocorrido em 12 de junho deste ano, na zona rural do município. Em junho, o filho do suspeito já havia sido preso e uma adolescente de 15 anos apreendida por envolvimento no crime. Suspeito estava cumpria regime aberto por outro homicídio cometido em 2011.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial de Poções, a vítima foi levada à residência dos autores do crime por uma adolescente de 15 anos, Lá, Cidelsino foi morto com golpes de machado. O corpo foi enterrado nos fundos da casa e, posteriormente, queimado.

Após o crime, familiares relataram o desaparecimento de dinheiro pertencente ao idoso e, com a ajuda de um cão, localizaram o corpo enterrado dias depois.

Dois envolvidos foram presos em junho: o filho do suspeito preso hoje, que é sobrinho da vítima, e a adolescente. As apurações indicaram a participação direta do pai, que teria auxiliado o filho na execução do crime e na ocultação do cadáver. A partir dos indícios, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

O homem possui antecedentes por outro homicídio registrado em Poções, no ano de 2011. Uma mulher foi morta, esquartejada e enterrada dentro de uma lata. Ele cumpriu parte da pena em regime aberto.

O suspeito está custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

