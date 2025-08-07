SEM DATA PARA AGENDAR

Baianos encontram dificuldades para fazer o novo RG: 'Tento todos os dias e nada de ter vaga’

Há casos em que a espera já dura meses; SAC diz que tem ampliado iniciativas de atendimento e troca de documentação não é urgente

Larissa Almeida

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06:00

SAC Crédito: Divulgação

Em julho, completou um ano que a Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser emitida nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) espalhadas na Bahia. Desde então, mais 1,2 milhão de carteiras foram emitidas, mas o número poderia ser maior não fosse pela dificuldade de agendamento encontrada pelos baianos. Segundo relatos, a fila de espera é de até seis meses. Nesse tempo, já houve até quem desistisse.

Esse é o caso do estudante universitário Caique Amorim, de 27 anos. Ele conta que há cinco meses tem acessado o site indicado para agendar a emissão do novo RG, uma vez que o documento antigo teve as informações apagadas pela chuva. Sem nenhuma forma de identificação além de uma foto da identidade antiga no celular, ele já acessou a página cerca de 10 vezes em um período de cinco meses e em nenhuma das tentativas conseguiu marcar uma data.

“Não há horários disponíveis para agendamento. Já cheguei a testar municípios do interior da Bahia, mas recebo sempre a mesma resposta. Parece até que o sistema está automatizado. Cheguei, inclusive, a desistir, por achar que não conseguiria atendimento de forma alguma. Agora, estou empurrando com a barriga”, relata.

A assistente administrativa Adriele Medeiros, 25 anos, ainda segue tentando encontrar uma vaga para emissão da CIN, mesmo após 10 meses de tentativa. “Meu RG é antigo e já venceu, preciso regularizar. Quando acesso o site, mostra que não tem nenhum horário ou dia disponível em nenhum SAC, até mesmo em cidades próximas como Feira de Santana”, diz.

Adriele conta que já tentou buscar atendimento em uma unidade física, mas apenas gastou o dinheiro da passagem. “Cheguei a ir uma vez presencialmente e disseram que lá, no SAC Cajazeiras, só faziam remarcações, mas agendamento somente pelo site. É uma situação que me deixa ansiosa e também chateada, porque vejo que é algo que os responsáveis não tomam medidas para disponibilizar mais vagas”, reclama.

O analista de atendimento digital Douglas Dórea, 29 anos, vive um drama parecido, embora mais agravado. Isso porque, a carteira de identidade dele venceu em dezembro e certidão de nascimento, que é requisito para emitir a CIN, está bastante desgastada. Para fazer o documento do antigo modelo, que ainda está disponível, ele precisaria se deslocar até Santo Amaro, a cidade em que nasceu. Como não tem tempo, a única alternativa é o novo RG – que ele não consegue fazer, por falta de vaga.

“Venho tentando há alguns meses fazer a identidade nova. Nos últimos meses, passei a tentar todos os dias e nada de ter vaga em nenhuma das unidades. Apesar de nunca ter tentado ir presencialmente, perguntei a uma moça que trabalha lá e ela me disse que só por agendamento online, que não adiantaria eu ir lá e chegar cedo”, conta.

O que diz o SAC?

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), pasta responsável pela gestão e coordenação da Rede SAC, ressaltou, por meio de nota, que a dificuldade em agendar atendimento para a Carteira de Identidade Nacional precisa levar em consideração o contexto da situação.

A pasta reconheceu que é direito do cidadão requerer o documento, mas destacou que a troca de documentação – substituição do RG pela CIN – não é urgente. “O RG (modelo antigo), respaldado pelo decreto nº 10.977/2022, tem validade de 10 anos e pode ser utilizado pela população normalmente até fevereiro de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam se organizar sem haver correria aos postos SAC”, pontuou.

Para a Saeb, a grande procura pelo documento é um somatório de necessidade real e impulso pela novidade. “Um dado que leva a essa dedução lógica é a quantidade de documentos represados nos postos SAC neste período. Já existem mais de 50 mil novas carteiras de identidade ‘esquecidas’ nos postos SAC, isto é, o cidadão conseguiu agendamento no sistema, foi até o posto fazer o documento, mas não foi buscá-lo depois de pronto”, acrescentou.

A secretaria frisou ainda que a CIN é um documento novo, portanto será primeira via para todos os brasileiros, sem distinção. Como primeira via, há garantia de gratuidade para todos, a qualquer tempo.

A Saeb ainda apontou que a capacidade atual de atendimento mensal da CIN na Rede SAC é de 151.120 e que esse número está em crescimento constante diante das inúmeras ações desenvolvidas pelo SAC, como funcionamento de unidades de bairro aos sábados em Salvador e em postos do interior; horário de atendimento para a CIN em shoppings de Salvador, das 7h às 21h; Equipe SAC Itinerante em comunidades e populações vulneráveis; dentre outras iniciativas.

Como agendar?

O agendamento para a CIN deve ser feito através do aplicativo ou pelo portal (em substituição ao SAC Digital, que não existe mais). Além disso pode ser feito também pelo call center: 0800 071 5353 e (71) 4020-5353.