RISCO

Salvador e outras 42 cidades estão sob alerta laranja de chuvas

Aviso foi atualizado pelo Inmet na manhã desta terça-feira (6)

As regiões afetadas são a Região Metropolitana de Salvador, nordeste e centro norte do estado. Na segunda-feira (6), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alerta para o risco alto de deslizamentos em áreas da capital baiana. Em alguns bairros, choveu mais do que 100 milímetros (mm) em 72 horas.>

O Inmet alerta que os baianos estejam em alerta para movimentações nas encostas e, em casos de emergência, entrem em contato com a Defesa Civil (199, em Salvador) e o Corpo de Bombeiros (193). São esperados, para as áreas sob alerta laranja, chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Mais de 20 municípios registram ocorrência por conta das chuvas na Bahia durante o feriadão do Dia do Trabalhador (1º de maio). >