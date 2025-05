SALVADOR

Parte de casa desaba sobre outra no Alto do Coqueirinho após chuvas intensas

Residência ficou completamente destruída; não houve feridos

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2025 às 10:42

Residência fica na Rua da Liberdade Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Parte de uma casa desabou sobre outra na Rua da Liberdade, no Alto do Coqueirinho, em Salvador, às 3h desta quinta-feira (8). A informação foi confirmada pela presidente da associação de moradores do local, Nádia Cristina Pacheco. Não houve vítimas. O presidente da Defesa Civil (Codesal), Sosthenes Macedo, está no local com a equipe. >

“Ao chegar no local, me deparei com o penhasco todo destruído em cima de uma casa, onde mora uma família. Uma outra casa que cedeu um pedaço”, disse Nádia. Os moradores da casa de cima, um casal e pelo menos dois filhos, ajudaram os residentes da casa de baixo, um outro casal e três crianças, a saírem do local. “Até então, já temos praticamente certeza de que a casa não vai servir mais para nada”, disse. >

Ainda segundo a presidente da associação local, os vizinhos foram procurar apoio na casa de parentes. A reportagem tentou contato com o dono da casa de baixo, mas não obteve sucesso. "Graças a Deus, não teve vítimas. Foi por pouco, por pouco mesmo. Todo mundo estava em casa, dormindo", disse Nádia. Segundo ela, ocorrências em época de chuva são comuns. >

"Toda a Baixa do Tubo, uma parte dela, tem um morro, que, quando chove, só Deus. Sem contar com alagamentos, né. A água chega até a cintura. Quando chega o inverno aqui é um sofrimento, a gente já fica em alerta", disse Nádia.>

De acordo com Sosthenes, um plantonista do local faz a vistoria do local para ter mais segurança nos dados. Os moradores foram notificados para deixar o local. Outros órgãos foram acionados para demolir partes soltas. "Um casebre que foi construído em cima de escombros, sem estrutura alguma, não foi terra, mas entulhos que foram colocados como base. Terminou que ruiu", disse. >

Salvador foi a cidade onde mais choveu na Bahia nas últimas 24h, segundo a Defesa Civil (Codesal) municipal. A capital baiana registrou 60mm e é seguida por Santa Cruz Cabrália (52,8mm), São Félix (48,8mm) e Camamu (47mm).Entre os 10 municípios com maiores índices de chuva no estado ainda estão Itamaraju (25,6mm), Lauro de Freitas (23,4mm), Taperoá (21,6mm), Paulo Afonso e Prado (ambos com 19mm) e Ilhéus (11,2). >

A capital baiana ainda amanheceu sob forte chuva nesta quinta-feira (8) e há registro de alagamentos em diversos pontos da cidade, como na Federação, Chapada do Rio Vermelho e Brotas. >