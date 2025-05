E VEM MAIS

Salvador é a cidade onde mais choveu na Bahia nas últimas 24h; veja ranking

Acumulado foi de 60mm

Entre os 10 municípios com maiores índices de chuva no estado ainda estão Itamaraju (25,6mm), Lauro de Freitas (23,4mm), Taperoá (21,6mm), Paulo Afonso e Prado (ambos com 19mm) e Ilhéus (11,2). >