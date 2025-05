PANCADA

Salvador amanhece com chuva intensa e registro de alagamentos

Previsão é de tempo chuvoso para o resto da semana

A Defesa Civil (Codesal) emitiu um alerta de continuidade de chuvas moderadas a fortes, com risco para alagamento e deslizamento de terra na quarta-feira (7) e a previsão é que o tempo chuvoso continue no fim de semana.>

A instituição permanece com o plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. No boletim de solicitações, até 6h30 desta manhã, há apenas uma notificação, que é de ameaça de deslizamento de terra em Salvador - sem detalhar a área.>

Confira previsão para o fim de semana

Em Salvador, a quinta-feira (8) ainda será marcada por tempo instável, com previsão de 25 mm de chuva e temperaturas entre 23°C e 28°C. A amplitude térmica aumenta na sexta-feira (09), com mínima de 23°C e máxima de 30°C, e o volume de chuva diminui para 8 mm, concentrado principalmente em pancadas rápidas. >

No sábado (10), as temperaturas sobem um pouco menos, com máxima prevista de 27°C, e a chuva volta a aumentar levemente, com acumulado estimado de 12 mm. >