TEMPO FECHADO

Salvador e mais 106 municípios baianos estão em alerta para chuvas

Cidades estão no Nordeste, Sul, Metropolitana de Salvador (RMS), Centro Norte e Centro Sul Baiano

Até amanhã da próxima quinta-feira (8), Salvador e outros 106 municípios baianos estão em alerta amarelo de perigo potencial para a ocorrência de chuvas intensas (confira lista completa ao final da matéria) . O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até às 10h desta quinta. Os municípios estão concentrados nas regiões: Nordeste, Sul, Metropolitana de Salvador (RMS), Centro Norte e Centro Sul Baiano. >

O aviso do Inmet alerta para a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo atingir até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Até esta terça-feira (6), já são 16 municípios com decreto de situação de emergência vigente na Bahia. Salvador foi a cidade do Brasil que registrou o maior volume de chuva na terça. Foram 66 milímetros (mm) identificados na estação meteorológica de Ondina, segundo o ranking divulgado pelo Inmet. >