INMET

Bahia e Rio Grande do Sul entram em atenção para chuvas intensas

Chuvas fortes devem atingir regiões baianas pelo menos até quinta-feira (8)

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2025 às 13:45

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia e o Rio Grande do Sul entram em atenção para chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O transporte de umidade do oceano para o continente, potencializado pela presença de um cavado, no litoral baiano, deve ainda favorecer chuvas fortes na região pelo menos até quinta (8). >

Nas últimas 24h, até às 8h desta terça-feira (6), os maiores volumes contabilizados foram em estações do Inmet localizadas em municípios baianos: Salvador, com 61,6 mm e Cruz das Almas, com 51,6 mm. >

Para esta terça, o instituto renovou o aviso laranja – de perigo – para chuvas intensas em áreas da Bahia, abrangendo o litoral nordeste, o Recôncavo Baiano chegando até a capital. Para estas localidades, o volume esperado é de pelo menos 100 mm, acompanhadas de rajadas de vento de até 100 km/h. >

Outras áreas da Bahia também estão em atenção para chuvas intensas, mas com grau de severidade menor, entre terça (6) e quarta (7), abrangendo ainda partes de Sergipe e o leste de Alagoas. >

Instabilidades >

As Regiões da Campanha, Missões e municípios fronteiriços com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, entram em atenção para chuvas fortes a partir de hoje (6), há possibilidade de volumes que podem variar entre 30 mm e 50 mm, conforme indica o aviso amarelo (perigo potencial) emitido pelo Inmet. >

As instabilidades na região podem aumentar nos próximos dias devido a presença de uma massa quente, úmida e instável, combinada ao padrão de vento nos altos níveis da atmosfera e a aproximação de uma frente fria, tudo potencializará a condição de temporais na região. >

Diante deste cenário, o Inmet antecipa para amanhã (7) um aviso laranja (perigo) para tempestades, com volumes que podem variar entre 30 mm e 100 mm em áreas pontuais, com rajadas de vento oscilando entre 40 km/h e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. >