'Foi um passo para consertar toda essa bagunça', diz mãe de jovem morto por PMs que foram afastados

Um um outro rapaz também morreu na ação

Na manhã deste sábado (12), dona Maria Silvânia conversou com o CORREIO, por volta das 09h40. Com a voz embargada, ela declarou: "Estou aqui, lavando as roupas do meu filho, tentando encarar a realidade deste sistema bruto, mau", desabafou ela, a dor de ter perdido Gilson Jarbas de Jesus Santos, de 18 anos, morto a tiros numa ação policial em Camaçari. O rapaz estava com Luan Henrique Rocha de Souza, de 20, que também veio a óbito. Nesta sexta-feira (11), os dois policiais envolvidos no episódio foram afastados. >