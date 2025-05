RISCO

Parte de casarão desaba no Centro de Salvador, e área é isolada

Imóvel foi destruído em desabamento na tarde desta quinta-feira (8)

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:28

Parte superior da fachada do imóvel foi destruída Crédito: Marina Silva/CORREIO

A parte superior de um casarão antigo desabou no bairro Nazaré, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (8). O imóvel, localizado na rua da Mangueira, perto da avenida Joana Angélica, estava desocupado. Ninguém se feriu. >

As informações foram confirmadas pelo diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, que informou que uma equipe vistoriou o local e isolou a área. O proprietário do imóvel foi notificado em 2023 para realizar a recuperação do imóvel, o que não foi feito. >

Em nota, a Codesal informou que a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi acionada para limpar a área, e que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi informado sobre o desabamento. >

Também no Centro de Salvador, a Ladeira da Montanha está interditada há mais de 20 dias, devido ao risco de desabamento de partes de um imóvel tombado no trecho. A via foi bloqueada após uma solicitação do Iphan. >