TRAGÉDIA

Casarão no centro do Rio de Janeiro desaba, e escombros atingem carro; uma pessoa morreu

Vítima estava dentro do veículo atingido pelos escombros

Estadão

Publicado em 20 de março de 2025 às 23:13

Casarão desaba no centro do Rio Crédito: Reprodução Corpo de Bombeiros

Um casarão antigo, na Rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro, desabou na tarde desta quinta-feira (20) e provocou a morte de uma pessoa, que estava no interior do automóvel atingido pelos escombros. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima não foi informada. >

A prefeitura do Rio informou que o imóvel é privado, estava abandonado e não havia ocupantes no momento do desabamento. Em nota, disse que o proprietário da edificação já vinha sendo notificado e intimado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano desde 2014 acerca do estado de degradação do casarão. A última vistoria, segundo a administração municipal, foi realizada em 17 de setembro do ano passado.>

"Na ocasião, o prédio apresentava acelerado estado de degradação, sem telhado, com quedas de revestimento, e risco de desprendimento de rebocos da fachada", informou a Prefeitura. O dono do espaço não foi localizado.>

Agentes dos Bombeiros, da Defesa Civil e da prefeitura foram ao local para a retirada dos destroços, que se espalharam pela via. O acidente também atingiu postes e outro veículo estacionado na rua.>

O trabalho de buscas por feridos e varredura do local precisou esperar pelo desligamento da energia, o que aconteceu por volta das 16h, segundo o Major Fábio Contreras, do Corpo de Bombeiros. "Agora, estamos atuando com cães farejadores para ajudar na buscas de possíveis outras vítimas que podem estar embaixo dos escombros", disse.>

Segundo informações preliminares, pelo menos uma pessoa ficou ferida e precisou ser atendida pelo Samu. Não há, por enquanto, relato de desaparecidos.>

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que a Rua Senador Pompeu foi interditada na altura da Rua Visconde da Gávea em função do desabamento do casarão. Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal também foram acionados.>

A alternativa para os motoristas é seguir pela Rua Marcílio Dias a partir da Rua Bento Ribeiro, acessar a Rua Visconde da Gávea na lateral do Palácio Duque de Caxias, e seguir pela Avenida Marechal Floriano até a Rua Alexandre Mackenzie. Outra opção é utilizar a Avenida Passos.>

As causas do desabamento ainda são desconhecidas. Conforme Contreras, choveu de forma intensa no centro do Rio na manhã desta quinta e nos dias anteriores. Ele informa que todo o quarteirão foi isolado porque há partes da edificação que não caíram e que ainda podem colapsar.>

"A parede do terceiro pavimento está bastante inclinada. Por isso, isolamos a área dentro de um raio de cerca de 50 metros, que pega todo o quarteirão, para não ter risco de novas vítimas", disse o major. A Defesa Civil avalia a possibilidade de demolição do espaço.>