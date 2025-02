INCÊNDIO

Famílias de baixa renda viviam em casarão destruído no Santo Antônio: 'Saí com a roupa do corpo'

O proprietário do imóvel é um idoso de 81 anos, que não estava no local quando o fogo começou

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 22:45

Combate ao fogo no casarão da Rua dos Perdões Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O casarão na Rua dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, que pegou fogo nesta quinta-feira (20), é um imóvel residencial, habitado por diversas famílias de baixa renda. Todos saíram no momento que o fogo começou. Ninguém se feriu.>

Não há, porém, informações sobre o número de pessoas que moram no local. Uma moradora contou que saiu apenas com as roupas do corpo quando percebeu as chamas. “Não deu tempo de resgatar nada. O fogo já subiu e tomou tudo de vez. Todo mundo ficou em pânico porque perdemos muitas coisas como geladeira, fogão, televisão”.>

O proprietário é um idoso de 81 anos, que não estava no local quando o fogo começou. Um dos seus filhos, que não quis se identificar, contou que a casa gerava preocupação na família. "Ele mora na parte de cima, mas quem estava lá era a mulher dele e meu irmão, que saíram quando começou. A gente vinha alertando para que ele se mudasse, mas nunca conseguíamos. Infelizmente teve que ocorrer essa situação", disse.>

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros às 21h10 desta quinta-feira (20). Uma guarnição de 25 bombeiros foi acionada às 19h para combater o fogo, que começou antes dos festejos de pré-carnaval na região. >

Imóveis vizinhos foram evacuados pelos bombeiros. De acordo com o comandante da operação, o tenente-coronel Ramon Diego, as equipes realizam o trabalho de rescaldo, para evitar o surgimento de novos focos. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. >

“O fogo está extinto, só que com a possibilidade de reignição, estamos revirando os escombros, fazendo ataques combinados e removendo materiais para aliviar a carga de incêndio. Também estamos resfriando o local e fazendo uma linha de segurança para evitar que se propague para outras localidades”, falou o tenente-coronel. >

O fogo pôde ser visto em diversos pontos da vizinhança, que chamava a atenção para o estado do casarão. "Eu cheguei pouco depois que começou o incêndio. O pessoal do bairro já comentava sobre o casarão, já que ele era antigo e parecia estar mal conservado. Todo mundo ficou temeroso, mas ainda bem que não houve nada", relatou um morador. >

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) estão no local para vistoriar o imóvel. A área seguirá isolada durante a madrugada pela Transalvador. Equipes da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) foram ao local prestar assistência para as famílias que moravam no imóvel. >

“Faremos uma nova avaliação pela manhã para identificar se há risco para a edificação ou para as casas que ficam nas laterais. As pessoas que moram nesses locais terão que aguardar o término do combate ao incêndio para que a nossa equipe técnica possa dar o retorno quanto ao reingresso. Provavelmente não será possível nessa noite”, explicou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.>

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e pela Codesal, para apoiar a ocorrência. Ao chegar no local, as equipes atestaram que a rede elétrica da região não foi afetada. Por questões de segurança, o fornecimento de energia de trecho da localidade foi suspenso e será retomado após sinalização dos órgãos responsáveis. A Coelba disse também que seguirá monitorando o caso. A área está isolada.>

O pré-Carnaval no bairro começa nesta quinta (20) e segue até o dia 28 de fevereiro. Por conta dos eventos, o trânsito em várias ruas foi bloqueado duas horas antes do início dos desfiles. A saída do Bloco Urso da Meia-Noite, às 20h, com ponto de encontro no Oliveiras, foi confirmada, segundo a assessoria do evento. A informação era de que o largo do Santo Antônio e ruas próximas não foram impactadas.>