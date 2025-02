INCÊNDIO

Casarão que pegou fogo no Santo Antônio Além do Carmo será vistoriado

Área na Rua dos Perdões está isolada, e fornecimento de energia no trecho foi suspenso

"O casarão é antigo. O importante agora é terminar o rescaldo e, posteriormente, vamos verificar, aí com a perícia, com a Defesa Civil qual foi a causa do incêndio", afirmou o coronel Adson Marchesini, comandante-geral dos bombeiros.>

O pré-Carnaval no bairro começa nesta quinta (20) e segue até o dia 28 de fevereiro. Por conta dos eventos, o trânsito em várias ruas foi bloqueado duas horas antes do início dos desfiles. A saída do Bloco Urso da Meia-Noite, às 20h, com ponto de encontro no Oliveiras, foi confirmada, segundo a assessoria do evento. A informação era de que o largo do Santo Antônio e ruas próximas não foram impactadas.>