INCÊNDIO

Casarão pega fogo no Santo Antônio Além do Carmo

Ocorrência começou momentos antes do início do pré-Carnaval no bairro

Tharsila Prates

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 19:44

Imóvel fica na Rua dos Perdões Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um casarão na Rua dos Perdões, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, está pegando fogo. A ocorrência começou momentos antes do pré-Carnaval começar no bairro, na noite desta quinta-feira (20).>

Os bombeiros estão no local. As chamas altas podem ser vistas de longe e, de acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos.>

Incêndio no Carmo Crédito: Reprodução

O pré-Carnaval no bairro começa nesta quinta (20) e segue até o dia 28 de fevereiro. Por conta dos eventos, o trânsito em várias ruas já havia sido bloqueado duas horas antes do início dos desfiles. A saída do Bloco Urso da Meia-Noite, às 20h, com ponto de encontro no Oliveiras, está confirmada, segundo a assessoria do evento.>