Pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo começa nesta quinta (20); confira programação

Haverá interdição de acesso a veículos duas horas antes dos desfiles, além de barreiras móveis e reforço no policiamento

Tharsila Prates

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 21:11

Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O pré-Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo começa nesta quinta-feira (20) e segue até o próximo dia 28, com a participação de 15 blocos. Durante esse período, o comércio local estará aberto. Mas, para garantir a segurança e a fluidez do evento, a Transalvador fechará os acessos para veículos duas horas antes do início dos desfiles, reabrindo logo após o encerramento e a dispersão do público.>

Esses horários são às 18h desta quinta-feira (20); às 16h da sexta (21); às 8h do sábado (22); às 11h do domingo (23); às 16h do dia 26; às 18h30 do dia 27; e às 16h do dia 28.>

Haverá a instalação de barreiras móveis nos seguintes locais: Rua dos Perdões / Rua Vital Rego; Rua dos Marchantes / Ladeira Ramos de Queiroz; Rua do Carmo / Rua do Passo; Ladeira do Baluarte / Ladeira da Água Brusca (Monitor de Trânsito); Rua José Joaquim Seabra / Rua Padre Agostinho Gomes; Rua Siqueira Campos / Rua Engenheiro João Pimenta Bastos. Está proibido o acesso de ônibus e caminhões.>

Haverá ainda barreiras semifixas na Ladeira do Boqueirão / Rua Direita de Santo Antônio; e fixas na Ladeira do Pilar / Rua Direita de Santo Antônio; e Rua da Palma / Rua Siqueira Campos.>

Limpeza pública>

A limpeza das ruas e travessas será realizada diariamente após as 23h, com varrição e lavagem, sob responsabilidade da Limpurb. Caso haja alterações na coleta de lixo, a Limpurb deverá comunicar previamente à população.>

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) reforçará o contingente policial e utilizará câmeras de reconhecimento facial e monitoramento pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).>

A Polícia Militar atuará com profissionais distribuídos em portais de abordagens, postos de observação e patrulhas. A Polícia Civil contará com uma Delegacia Especial de Área (DEA) dentro do Forte do Santo Antônio, além da Central de Flagrantes Online para agilizar registros.>

Confira a programação diária da festa:>

Quinta-feira, 20 de fevereiro>

· Bloco Urso da Meia Noite - Início: 20h no Oliveiras | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Sexta-feira, 21 de fevereiro>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

· Bloco Ki Beleza! - Início: 18h na Ladeira do Boqueirão | Término: 23h no Colégio Divino Mestre>

· Bloco 15 Mistérios - Concentração: 20h na Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho) | Término: 23h no mesmo local>

Sábado, 22 de fevereiro>

· Bloco de Hoje a Oito - Início: 10h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo | Término: 18h no mesmo local>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

Domingo, 23 de fevereiro>

· Bloco Baba de Saia dos Klhordas - Início: 13h na Cruz do Pascoal | Término: 14h30 no mesmo local>

· Bloco Pão na Chapa - Início: 16h na Cruz do Pascoal | Término: 20h30 no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· DJ Guerreiro - Início: 18h | Término: 23h no Largo do Santo Antônio>

· Bloco Luzes da Ribalta - Início: 20h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo | Término: 23h no mesmo local>

Quarta-feira, 26 de fevereiro>

· Bloco Gravata Doida - Início: 18h na Cruz do Pascoal | Término: 22h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· Bloco Não Largo do Santo Antônio - Início: 18h na Travessa dos Perdões | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Quinta-feira, 27 de fevereiro>

· Bloco Noviças - Início: 20h30 no Largo do Quintandinha | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

· Bloco Rolinha Preguiçosa - Início: 20h30 no Bar Daqui do Alto | Término: 22h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>

Sexta-feira, 28 de fevereiro>

· MSC - Movimento Sem Corda - Início: 18h na Rua Direita do Santo Antônio | Término: 19h no mesmo local>

· Bloco Rivo-Trio - Início: 20h no Largo da Quitandinha | Término: 23h no Largo de Santo Antônio Além do Carmo>