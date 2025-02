FISCALIZAÇÃO

Procon autua hotéis de Salvador durante operação para o Carnaval; multas podem chegar a R$ 6 milhões

Foram inspecionados 30 estabelecimentos do setor; irregularidades incluem alimentos vencidos e ausência do Código de Defesa do Consumidor

Tharsila Prates

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 18:54

Agentes fiscalizam hotéis na capital Crédito: Divulgação Procon

O Procon na Bahia inspecionou 30 estabelecimentos do setor hoteleiro e autuou sete após constatar infrações nos bairros de Santo Antônio Além do Carmo, Barra, Centro, Centro Histórico, Rio Vermelho, Campo Grande, Ondina, Corredor da Vitória, Itapuã e Stella Maris. As autuações ocorreram esta semana durante a Operação Carnaval 2025, conjunto de ações fiscalizatórias voltadas à proteção e garantia dos direitos dos consumidores no período de grande fluxo da festa momesca.>

Entre as irregularidades estão a comercialização de alimentos com prazo de validade vencido, ausência do Código de Defesa do Consumidor e da tabela de preços, entre outras práticas abusivas. Os agentes do Procon fiscalizaram as cozinhas, o acondicionamento dos alimentos, os prazos de validade, os cardápios, a presença do Código e demais regras.>

Os fornecedores autuados responderão a processos administrativos, com direito a ampla defesa, podendo sofrer multas que podem alcançar, segundo o órgão, R$ 6 milhões. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados.>