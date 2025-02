CLÍNICA EM ONDINA

'Exames complementares serão feitos', diz advogado, em enterro de mulher que morreu após cirurgia plástica

Enterro de Verusca Rendall, 54 anos, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (20), em Salvador

Gilberto Barbosa

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 18:35

Enterro foi no Cemitério Jardim da Saudade Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Sob aplausos, familiares e amigos se despediram da administradora de imóveis Verusca Rendall de Carvalho, 54 anos, que foi enterrada na tarde desta quinta-feira (20), no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. A administradora de imóveis morreu na última segunda (17) após passar por três cirurgias estéticas em uma clínica no bairro de Ondina. >

Emocionada, a família optou por não falar com a imprensa. Por volta das 17h, o corpo de Verusca saiu do velório em direção ao sepultamento. A despedida foi marcada pelo silêncio, interrompido, em breves momentos, pelo choro de parentes abalados com a perda. Durante a cerimônia, a mãe e a filha da vítima foram amparadas por familiares.>

Após o enterro, o advogado da família, Constantino Palmeira, revelou que a família, neste momento, está com a atenção voltada em se recuperar deste momento de dor. "A mãe é uma idosa de 89 anos, tem uma avó viva que já passou de 100 anos de idade e ainda não soube do fato. Nesse momento, a gente está com a atenção voltada para trazer um certo conforto", falou.>

Constantino Palmeira ainda afirmou que a mãe de Verusca soube da morte da filha em uma "entrada ao vivo de um dos canais de televisão aqui da Bahia". >

O advogado revelou que companheiro de Verusca não foi ao enterro porque está muito abalado. "Ele perdeu a mulher que ele amava. Ele chegou com ela e não pôde permanecer com ela. Tem uma série de elementos que serão confrontados para que a gente possa entender o que houve naquele dia", disparou. >

Sobre o âmbito jurídico, ele contou que, apesar de o Instituto Médico Legal (IML) ter concluído a necropsia e liberado o corpo, ainda serão feitos exames complementares de laboratório "para verificar evidências e, eventualmente, apontar a causa, aquilo que levou Verusca ao falecimento. Para que, a partir daí, o delegado siga as diligências jurídicas". >

Ele também revelou que foi feita a perícia no local onde a administradora de imóveis morreu e que o laudo está sendo preparado. "A partir disso, o delegado vai seguir suas linhas e nós estaremos À disposição para, eventualmente, apresentar documentos, pessoas para darem seus depoimentos". >