ENERGIA ELÉTRICA

Luz na bandeira vermelha : veja como economizar até 80% com soluções simples

Veja o que você pode fazer para gastar menos

Com o anúncio da bandeira vermelha nas tarifas de energia elétrica, os consumidores brasileiros passaram a pagar um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A medida, divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), reflete o aumento no custo de geração de energia em períodos de menor volume nos reservatórios, o que exige maior atenção ao consumo doméstico. >

Uma das medidas mais eficazes é a substituição de lâmpadas convencionais por modelos LED. Mais duráveis e econômicas, as lâmpadas LED consomem até 80% menos energia e ainda geram menos calor. Para locais de passagem, como corredores, banheiros e garagens, o uso de sensores de presença é outra solução prática: a luz acende apenas quando necessário, evitando o desperdício.>

Outro recurso útil são os temporizadores e tomadas inteligentes, que permitem controlar o tempo de funcionamento de aparelhos como ventiladores, cafeteiras e carregadores. Filtros de linha com interruptores individuais também ajudam a eliminar o consumo em modo standby, que pode representar até 12% da conta de energia.>

Na cozinha e na lavanderia, escolher eletrodomésticos com selo Procel A faz diferença. Geladeiras, máquinas de lavar e micro-ondas mais eficientes consomem menos sem perder desempenho. A Ferreira Costa oferece uma linha completa desses equipamentos, além de modelos atualizados e silenciosos. Pequenas atitudes, como evitar abrir a geladeira com frequência e mantê-la longe de fontes de calor, também ajudam a reduzir o consumo.>

No caso dos aparelhos de ar-condicionado, os modelos com tecnologia inverter são os mais indicados: consomem até 40% menos energia e ajustam automaticamente a temperatura. Manter os filtros limpos e utilizar ventiladores de teto com ajuste de velocidade são alternativas eficazes e mais econômicas para enfrentar os dias quentes.>