SORTE

Aposta acerta Mega-Sena e fatura R$ 50 milhões; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça (1º)

Um apostador acertou todos os números sorteados no concurso 2882 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (1°), e faturou R$50.722.168,24. O sortudo é de Goiânia (GO). O jogo foi individual, ou seja, o ganhador não precisará dividir o valor. >

O resultado do sorteio foi: 11, 15, 19, 23, 49 e 51.>

Ao todo, 97 apostas ganharam a quina, com prêmio de R$ 33.594,47. Na Bahia, um morador de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, acertou cinco das seis dezenas sorteadas. >