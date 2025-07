INVESTIGADO

Filho de major da PM é suspeito de pagar R$ 7 mil para criminosos roubarem a casa do pai

Dois suspeitos de cometer o crime foram presos no domingo (29)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:44

Suspeitos foram presos Crédito: Jussara Ramos/TV Globo

Um homem, de 47 anos, filho de um major reformado da Polícia Militar, é investigado por suspeitas de contratar dois homens para roubar a casa do próprio pai, localizada no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. Ele teria pagado cerca de R$ 7 mil para que a residência fosse invadida e roubada, pois queria 'dar uma lição' no pai. Os dois suspeitos de executar o crime foram presos no último domingo (29). >

De acordo com informações apuradas pelo G1 Minas Gerais, além de pagar os homens para roubar a casa, o homem deu orientações precisas para que a invasão ocorresse. O crime foi efetuada durante a tarde do domingo. Os criminosos levaram cerca de R$ 5.800, munição, uma arma, três réplicas de arma, distintivo e carteira da Polícia Civil, celulares e outros objetos. A esposa do major reformado foi trancada dentro de um quarto durante a execução do crime, enquanto o homem foi agredido, tendo fraturas no rosto e costelas. Ele foi internado no Hospital Militar. >

Segundo a PM, o mandante do crime saiu do estado e foi para Roraima durante a semana. "Nós já fizemos o cadastramento dele no REDS como autor e vamos fazer contato com as autoridades de Roraima para que ele seja notificado lá e responda por esse crime", afirmou Renato Lúcio de Oliveira, sargento da Polícia Militar. Os dois homens presos foram localizados no bairro de Prado e na cidade de Esmeraldas, a XX km de distância de Belo Horizonte. >