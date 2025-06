CRIME

Dois homens são presos por furtar R$ 75 mil em materiais de canteiro de obra

Entre os materiais furtados estavam janelas, portas e até fechaduras eletrônicas

Dois homens, de 32 e 34 anos, foram presos, no último sábado (28), por furtar e receptar materiais de construção no valor de R$ 75 mil em um canteiro de obras de uma construtora na cidade de Vitória da Conquista, na região Sul do estado. >