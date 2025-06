CRIME

Polícia recupera celulares avaliados em R$ 90 mil após furtos durante São João de Cruz das Almas

36 aparelhos foram localizados após ação de inteligência da delegacia do município

Tharsila Prates

Publicado em 21 de junho de 2025 às 12:05

36 celulares furtados são localizados Crédito: Divulgação /Ascom PC-BA

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Cruz das Almas, recuperou, na madrugada deste sábado (21), os 36 aparelhos celulares furtados durante a segunda noite dos festejos juninos no município. A ação ocorreu poucos minutos após o encerramento da programação em uma das cidades mais procuradas no São João da Bahia.>

Após o conhecimento dos furtos, a equipe iniciou as buscas e conseguiu localizar todos os celulares, além de apreender um veículo, utilizado pelo grupo para o transporte dos aparelhos. Os suspeitos fugiram do local, mas já foram identificados, e as diligências continuam para a devida responsabilização judicial dos envolvidos.>

Ainda segundo a polícia, a investigação apontou que os itens seriam levados para as cidades de Feira de Santana e Salvador, onde seriam repassados no mercado informal.>

Entre os aparelhos recuperados, estão diversos modelos de smartphones, incluindo iPhones. O valor estimado dos bens ultrapassa R$ 90 mil. Para auxiliar na recuperação, foi essencial a colaboração das vítimas, que informaram dados como o número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI), no momento do registro da ocorrência. O IMEI é único para cada dispositivo e pode ser obtido na caixa do aparelho ou digitando *#06# na tela de discagem.>

A Polícia Civil orienta os proprietários dos aparelhos a comparecerem ao posto da instituição, instalado no circuito Luiz Gonzaga, para pegarem seus celulares de volta.>

Outros casos>

Em Senhor do Bonfim, equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim) recuperaram na cidade de Queimadas, na quinta-feira (19), dez celulares furtados na primeira noite dos festejos do São João da cidade.>

As investigações iniciaram logo após o recebimento de várias denúncias do crime, ocorrido no circuito Gonzagão. Durante buscas realizadas com o apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Senhor do Bonfim) e do 4º Pelotão de Queimadas, as equipes obtiveram a geolocalização dos aparelhos, que estavam escondidos em um terreno baldio.>