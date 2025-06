DiSPUTA NO RIO

Chefe do jogo do bicho é preso acusado de matar filho do bicheiro Piruinha

Marcelo Cupim foi detido em condomínio de luxo

Carol Neves

Publicado em 30 de junho de 2025 às 10:53

Marcelo Cupim Crédito: Reprodução

Marcelo Simões Mesqueu, conhecido como Marcelo Cupim, foi preso nesta segunda-feira (30) em uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Polícia Civil e Corregedoria da PM. Considerado um dos principais nomes do jogo do bicho na Zona Norte do Rio, esta é a segunda vez que ele é detido em menos de dois anos. >

Desta vez, a prisão ocorreu devido às investigações sobre o assassinato do contraventor Haylton Carlos Gomes Escafura, filho do bicheiro José Caruzo Escafura, o Piruinha, em 2017. Na ocasião, a soldado Franciene de Souza, namorada de Haylton, também foi encontrada morta. >

A operação cumpriu um mandado de prisão contra Cupim, expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital, além de 15 mandados de busca e apreensão contra outros seis investigados, incluindo dois policiais militares. O bicheiro foi encontrado em sua mansão, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. >

Disputa por pontos do jogo do bicho>

De acordo com as investigações, Cupim mantinha vínculos com Bernardo Bello, um dos principais nomes da contravenção no Rio, e havia assumido parte dos pontos de aposta que pertenciam a Piruinha. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) aponta que Haylton teria tentado retomar o controle desses locais, o que teria motivado seu assassinato. >

O Gaeco também investiga a possível participação de pistoleiros ligados ao chamado "Escritório do Crime" no caso. >

Histórico criminal>

Em novembro de 2023, Cupim já havia sido preso durante a Operação Fim da Linha, deflagrada um ano antes. Na ocasião, ele foi denunciado por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. >

Gravações autorizadas pela Justiça revelaram que Cupim era frequentemente acionado para evitar o fechamento de estabelecimentos alvo de denúncias. Segundo as investigações, ele atuava como intermediário junto a policiais corruptos para garantir a liberação desses locais. >

Em um dos áudios interceptados, o bicheiro deixa claro seu domínio sobre uma área em Cascadura: >