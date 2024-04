JOGO DO BICHO

Quem é Piruinha, contraventor de 94 anos que será julgado e fez parte da série 'Vale o Escrito'

A Justiça do Rio adiou para 25 de abril o julgamento do bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como Piruinha. Ele está preso desde 2022 acusado de envolvimento na morte de um comerciante de carros na Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. Inicialmente, o júri popular do contraventor estava marcado para acontecer nessa terça-feira, 9, mas foi adiado a pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ).