PASSOU MAL

Morre Piruinha, bicheiro mais velho da antiga cúpula do jogo no Rio, aos 94 anos

Piruinha participou da série "Vale o que está escrito", do Globoplay, que mostrou a história e bastidores da contravenção no Rio

Tharsila Prates

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 21:47

José Caruzzo Escafura, o Piruinha Crédito: Reprodução

O bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, morreu nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, aos 94 anos. O contraventor era o mais velho da antiga cúpula do jogo no Rio. A informação da morte foi confirmada à TV Globo por um dos filhos do bicheiro.

Segundo amigos da família, ele chegou a ser levado para um hospital depois de passar mal. Foi liberado, voltou para casa, mas não resistiu.

Piruinha participou da série "Vale o que está escrito", do Globoplay, que mostrou a história e bastidores da contravenção no Rio. No documentário, ele mostra orgulho por ser contraventor, por ser mulherengo e pai de 19 filhos.

Antes de ingressar no jogo do bicho, Escafura foi motorista de lotação, na década de 1950. Depois, passou a gerenciar as bancas da região da Piedade, Abolição e Inhaúma, região onde exerceu bastante influência no auge do jogo – e onde morou até a morte.

Desde a década de 1970, quando o Rio era dividido territorialmente entre os principais banqueiros de bicho da cidade, Piruinha controlava o jogo nas regiões de Madureira, Cascadura, Abolição, Piedade, Inhaúma e Maria da Graça.

Estava entre os 14 banqueiros presos e condenados pela juíza Denise Frossard, da 14ª Vara Criminal, em 1993, por formação de quadrilha ou bando armado. Piruinha e os outros bicheiros receberam a pena máxima de seis anos de detenção.

Nesse mesmo processo, os bicheiros respondiam por tráfico de drogas e tortura. Mas nas alegações finais do julgamento o promotor pediu a exclusão desses crimes, por falta de provas.

A sentença, no entanto, foi modificada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reduziu a pena para a metade. Por meio de recursos, advogados conseguiram excluir o crime de bando armado. Quase cinco anos depois, todos já estavam soltos.