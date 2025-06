IMBRÓGLIO JUDICIAL

Ex-marido condenado por matar Tatiane Spitzner pode receber a herança dela? Entenda

Crime ocorreu antes de atualização legal que exclui herdeiro neste tipo de crime

Pelas regras do Código Civil, os cônjuges têm direito a parte dos bens do parceiro falecido. Contudo, essa garantia pode ser revogada judicialmente quando o herdeiro for o autor do homicídio. Uma atualização legal de 2023 estabelece que a exclusão do herdeiro nesse tipo de crime seja imediata após a condenação definitiva, mas como o crime contra Tatiane ocorreu antes dessa mudança, a nova regra pode gerar questionamentos jurídicos.>