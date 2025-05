EXECUÇÃO

'Desova': corpos de homem e mulher são encontrados com marcas de tiros em via pública

Carro foi visto deixando as vítimas em Brotas

Moradores de Brotas acordaram apavorados na manhã deste sábado (17). O corpo de um casal, com várias perfurações de tiros, foi deixado na Polêmica. Testemunhas contam que, durante a madrugada, as vítimas foram deixadas no local por ocupantes de um carro. Não foram ouvidos disparos, o que reforça que a execução foi realizada em outro lugar. >

Em nota, a Polícia Civil informou que equipe do Silc/DHPP foi acionada na madrugada para a Rua Aratuba, mas os corpos do casal estão "sem identificação formal". "As guias para remoção e perícia foram expedidas e as circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico)", diz a nota. >