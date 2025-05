RECÔNCAVO

Falso policial civil é preso por extorsão e usurpação da função pública

O suspeito já havia trabalhado, há cerca de um ano, como auxiliar administrativo na Delegacia Territorial da cidade

A Polícia Civil da Bahia, por meio das equipes do Serviço de Investigação da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Leste) e da Delegacia Territorial (DT/Muritiba), cumpriu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar de um homem acusado de extorsão e usurpação de função pública. >

O suspeito foi localizado nesta quinta-feira (8), na sua residência no distrito de São José de Itaporã, município de Muritiba, no Recôncavo da Bahia. Segundo as investigações, ele se passava por policial civil naquela cidade. >